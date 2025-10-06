Трите златни правила за активно дълголетие

Стремежът към дълъг и активен живот отдавна не е просто мечта, а осъзнат избор, който правим всеки ден. Все по-важен става не въпросът колко години ще живеем, а как да ги изживеем пълноценно, в здраве и пълни с енергия. В този път храната има ключово място: тя е нашият най-силен съюзник в грижата за организма и в превенцията на редица заболявания.

Точно затова експертите призовават да мислим не в рамките на „диета“, а на устойчив и рационален модел на хранене – подход, който е едновременно смислен, здравословен и щадящ природата. Такава е Планетарната здравословна диета – научно разработен модел на хранене, който не изключва определени храни, а цели постигането на баланс, с фокус върху увеличаване на растителните храни (плодове, зеленчуци, бобови, пълнозърнести) и умерена консумация на животински продукти. Освен благоприятен за здравето на хората този подход щади природните ресурси и намалява негативното въздействие върху биоразнообразието. Според принципите на Планетарната здравословна диета е изградена политиката за осъзнато хранене на Lidl и кампанията им #ХраненеСмисъл. Ако искате да научите как да приложите този модел на хранене в ежедневието си и кои са принципите, които водят към активно дълголетие, заповядайте на тазгодишния Фестивал на дълголетието Forever Young на 11 и 12 октомври в Sofia Tech Park. На специална Lidl сцена ще можете да чуете интересни лекции от водещи специалисти, да посетите фермерски пазар, да научите интересни „планетарни“ рецепти от Димитър Тончев и да получите напълно безплатно диетологична консултация в рамките на рубриката „Говори с експерта“ от висококвалифицираните специалисти д-р Татяна Матева, лекар със специалности „Хранене и диететика“ и „Обща медицина“, съучредител на Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина, и проф. Людмила Иванова, дългогодишен специалист по хранене и диететика с над 42 години медицински опит и преподавател с богат практически опит в диетотерапията.

Трите златни правила за активно дълголетие

В аванс поканихме проф. Иванова да повдигне завесата и да ни разкаже защо храненето е водещият фактор за забавяне на стареенето, а правилният избор е предпоставка както за личното ни благополучие, така и за съхраняването на планетата.

За да изградим здрава основа за по-добър живот, проф. Иванова откроява три основни принципа, които надхвърлят традиционните представи за „диета“: „Спазването на тези три принципа в дългосрочен план може да осигури добро здраве и активно дълголетие.“, споделя тя.

​Тези принципи са лесни за прилагане, когато имаме достъп до подходящите продукти.

Първият е разнообразието. То изисква ежедневна консумация на храни от всички основни групи – от пълнозърнести и киселомлечни продукти до варива и свежи плодове и зеленчуци. Следвайки принципите на осъзнатото хранене, Lidl непрекъснато разширява асортимента си от растителни продукти и подобрява рецептите на продуктите си под собствена марка, а свежите плодове и зеленчуци са проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. Но най-важното е, че това високо качество се предлага на клиентите на достъпна цена, а това прави осъзнатото хранене лесно и напълно постижимо.

Вторият принцип е балансът, който цели равновесие между растителни и животински храни, и най-вече, избягване на ултрапреработените продукти. Редовната им консумация е свързана с пандемията на затлъстяването и редица метаболитни нарушения.

Третият принцип е умереността – избягване на прехранването и емоционалния хаотичен избор. Проф. Иванова посочва, че спазването на тези три принципа в дългосрочен план може да добави активни и пълноценни години към живота ни. „Съвременният пазар предоставя богат избор на здравословни храни и улеснява разумния и информиран избор“, допълва тя.

Осъзнатото хранене като отговорен избор

В контекста на тези принципи, „осъзнатото хранене“ се превръща в ключова тема. Според проф. Иванова „Осъзнатото хранене означава да обръщаме внимание на какво, как и защо ядем, да възприемаме храната с всички сетива – цвят, аромат, вкус, консистенция – и да се вслушваме в сигналите на тялото за глад и ситост.“ Има лесен начин да се ориентирате за хранителната стойност на продуктите в магазина. В Lidl на много от стоките ще видите петстепенна цветова скала (Nutri-Score), която помага на клиентите бързо да оценят хранителния профил на продуктите.

Освен това, компанията си е поставила собствени цели за подобряване на рецептите на продуктите, като намалява съдържанието на добавена сол и захар в стоки като зърнените закуски, млечните продукти и готови ястия, и не използва механично отделеното месо в колбасите от собствени марки. Част от продуктите с по-малко добавена захар спрямо първоначалната им рецепта, които клиентите могат да открият в магазините на Lidl, са любимият шоколадов пудинг Milbona, кетчуп Kania Junior, нектар от праскова Solevita, както и йогурт с плодове Pilos. По-малко добавена сол спрямо първоначалния им състав, пък има в нежния сметанов крем за мазане Pilos, кайма смес, избрани видове хляб и някои колбаси собствена марка, а едросмляна лютеница Freshona, е не само с по-малко сол, но и с по-малко добавена захар.

Подобна „архитектура на избора“ в търговските обекти стимулира клиентите да избират по-добри продукти и така допринася за подобряване на общественото здраве.

Всичко за осъзнатото хранене на един форум разстояние

Обобщеният съвет на проф. Иванова звучи така: „Яж разнообразна, истинска храна в умерени количества, слушай тялото си и се радвай на всяка хапка.“ Ако искате да научите повече за осъзнатото хранене, – елате на Фестивала на дълголетието в София Тех Парк. За Lidl сцената ви трябва само карта Мултиспорт.

