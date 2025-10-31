От стари рецептурници до смели експерименти: Продуктите на „100 колбаса“ с изцяло българско месо

Само преди година Михаил Стоянов основава „100 Колбаса“ и за това кратко време успява да създаде девет вида висок клас колбаси и да изгради мрежа за дистрибуция в цяла България.

Сред асортимента на „100 Колбаса“ се открояват интересни предложения като малко познатият „Странджанско дядо” и колбас с трюфел, а Михаил е категоричен, че качеството стои зад успеха на всеки продукт.

Михаил и неговите „100 Колбаса“ ще вземат участие в последния фермерски пазар на Lidl за тази година, който ще се проведе между 31 октомври и 2 ноември в София, пред магазина на веригата на бул. „Царица Йоанна“ 84. Предприемачът споделя повече за участието си в събитието, както и за тънкостите в производството на висок клас колбаси.

Кога създадохте предприятието „100 Колбаса“ и от къде дойде идеята да се занимавате с подобен бизнес?

Започнахме работа малко преди миналата Коледа. По щастливо стечение на обстоятелствата ни се отдаде възможност да стартираме нов бизнес и ние се впуснахме в това предизвикателство. Първият ни продукт беше специално говеждо месо, идеално за бавно готвене, което остава цяло и се къса „на конци“. Започнахме да го продаваме доста успешно. Така спонтанно се завъртя търговия покрай месата и видяхме, че това начинание има бъдеще. Най-голямо поле за изява видях в колбасите - да произвеждаме колбаси с високо качество по интригуващи за потребителите рецепти.

Къде произвеждате колбасите си?

Производството ни се намира в село Войводиново, близо до Пловдив. Работим с партньори - имаме кланица, която транжира за нас, после месото се мели и колбасите се пълнят. Основните ни продукти са общо девет, като в момента работим за обогатяване на гамата с варено-пушени колбаси.

Класическите ни продукти са суджук и бабек, а сред по-интересните бих изтъкнал нашия „Странджанско дядо“ и колбас с трюфел, който се представя много добре на пазара. Като цяло идеята ни е да предлагаме интересни продукти, включително по наши собствени рецепти и разработки.

Какви са предимствата на вашите колбаси?

Две са основните предимства на нашите продукти. На първо място - месото, което използваме, е 100% българско. То е изключително прясно и само охладено, не е било замразявано. От транжирането до готовия за сушене колбас минават само 24 часа. Всичко това запазва вкусовите качества на продукта.

Друго, което е важно клиентите да знаят, е че работим с едносортно месо. Ако погледнат етикетите на нашите продукти, ще видят, че ясно упоменаваме от коя част е месото в колбаса - бут, плешка и т.н. В допълнение - не използваме тежка и силна химия или заместители на месо - като например нишесте, стабилизатори, овкусители и други.

Също така влагаме много старание в рецептите, които създаваме, както и в сушенето на месото. Искаме то да е перфектно изсушено - нито прекалено влажно, нито прекалено сухо.

Какви рецепти използвате - особено за нетрадиционните си предложения? Как решавате какви продукти ще намерят място в портфолиото ви?

Някои от рецептите са наши разработки, други са от стари технологични рецептурници по Български държавен стандарт. Например рецептата ни за суджук е класическа, българска рецепта. Но тази за „Странджанското дядо“ ни е предадена от технолог, който при пенсионирането си от голямо месно предприятие ни завеща рецептурника си. И то на добра воля - за което сме много благодарни.

Други артикули в асортимента ни са продукти, резултат от експеримент. Пробваме различни миксове подправки. Колбасът ни с трюфел също е роден по този начин и тръгна в правилната посока според нас.

Защо участвате във фермерските пазари на Lidl?

Много сме щастливи, че можем да присъстваме на фермерските пазари на Lidl. За нас е много важно да общуваме с клиентите си пряко, защото при нас водещ е вкусът, а за да могат те да се уверят в него, е нужен директен контакт.

Обикновено продуктите ни се представят най-добре във фермерски магазини и пазари, а тези на Lidl дават възможност за директна продажба без такси и комисионни. Освен това организацията е много улеснена - всичко е разположено на място и само чака да изложим продуктите си, което е повече от прекрасно!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com