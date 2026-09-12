Ризото ала Марадона
Как се правиq издава Иван Звездев
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Как се правиq издава Иван Звездев
Неочаквана съставка!
Цяло лято бера домати от градината, каза топ кулинтарят
Класика от детството, която съчетава простота и вкус в едно
От продуктите се получават около 5 порции
Иван Звездев честити Деня на храбростта
Летният Никулден предлага много изненади за жителите и гостите на морския град
Звездният готвач с пост във Фейсбук
Иван Звездев и водещият на "Мама готви по-добре" Александър Сано
Стотици минаха през Еньов венец за здраве и успех Уникално честване на Еньовден събра стотици гости от страната, Македония и Гърция в гоцеделчевското...
Бабите в гоцеделчевското село Делчево запретнаха ръкави днес, за да майсторят вкусни гозби. Те ще демонстрират уменията си и пред топ готвача Иван Зве...
Маестрото готви чудесии в ефира на Канал 3 Иван Звездев все още не може да забрави как се разделя с bTV - отива да почерпи за рожден ден и вместо п...
Иван Звездев станал готвач буквално заради глад. Когато бил на 15, кулинарят решил да последва сестра си в цирк "Балкански" като акробат, защото мног...
Благоевград. Кой в Американския университет в Благоевград ще покаже най-добри кулинарни умения, близки до тези на известния Ути Бъчваров? Отговорът на...
Иван Звездев е всеизвестен любимец на децата
Враца. Видният кулинар Иван Звездев тази година ще е председател на журито на Празника на баницата във врачанското село Баница, който ще се проведе на...
Лечев готви цял ден за синовете си, Агента и Гарелов поръчаха прасенце върху кисело зеле