Всичко за Иван Звездев

Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Звездев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно ДА! На българската храна Регионални
Баби черпят Звездев с баница

Баби черпят Звездев с баница

Бабите в гоцеделчевското село Делчево запретнаха ръкави днес, за да майсторят вкусни гозби. Те ще демонстрират уменията си и пред топ готвача Иван Зве...

25 юни | 14:20
0 коментара
2633
Търсят новия Звездев в АУБ

Търсят новия Звездев в АУБ

Благоевград. Кой в Американския университет в Благоевград ще покаже най-добри кулинарни умения, близки до тези на известния Ути Бъчваров? Отговорът на...

19 февруари | 12:34
0 коментара
53859