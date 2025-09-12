Нов живот за шеф Иван Звездев! Изхвърли тиганите

Един от водещите ни тв кулинари Иван Звездев е сменил тиганите и печките с мотика и градинарски ножици. Лятото му е минало не пред котлоните, а сред зеленината в двора му в Панчарево, предаде агенция БЛИЦ.

"Цяло лято бера домати от градината! Един килограм не съм си купил от магазина", хвали се с гордост Звездев. Освен любимите червени зеленчуци, той сам си произвежда и краставици, тиквички и ароматни подправки – мащерка, магданоз, сибирски лук, а дори и калоферче.

"Много приятна българска билка, която отива на боб и агнешки блюда!", уточнява майсторът. И уточнява, че градинката му е компактна – не повече от 25-30 квадрата – но според него носи безценна радост: "С грижата за посажденията си почивам, разтоварвам психиката. Радостта, когато се появи реколтата, е голяма!", пише "България днес".

Звездев признава, че още не се е престрашил да посади патладжани, въпреки че ги обожава. "Вероятно се гледат лесно като тиквичките, но не съм се осмелявал да посадя семенца. Може би догодина."

Панчарево се оказва истински рай за овощарите – там съседите на кулинаря вече се радват на череши и праскови. "Аз имам мерак да си посадя. В края на двора имам място и планирам да го облагородя с дръвчета. Няма да се оставя без плодчета!", категоричен е Звездев.

Дори морската почивка със семейството е съобразена с неговия нов "работен график".

"От години почиваме в Царево, но винаги само по една седмица. Ако останем две, започваме да се уморяваме от почивката“, признава кулинарят, който сега е и горд домашен земеделец – и най-щастлив, когато сложи на трапезата на наследниците си зеленчуци, произведени с неговите ръце.

