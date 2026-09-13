Нов сладкиш подлуди TikTok: Хора чакат с часове за „тортички на точки“
625 Dot cakes се изчерпват за по-малко от час
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625 Dot cakes се изчерпват за по-малко от час
Изглежда, че се чувства комфортно
Тортите й вече са над 100 лева
Бившата премиерша направи неочакваното
Двама си гукат на метри от сладкарницата, тя не откъсва поглед от него
"Лебон" е открита през 1810 г. от Едуард Лебон в квартал Бейоглу
Демократична България непреклонна
Собственици молят за опрощаване на наема
Предприемчиви перничани отвориха книжарница в помещение на фалирала кръчма. Заведението най-напред е било кафе-сладкарница, но като не сполучил бизнес...
София. 580 са жетвите на войната по пътищата само за 2014 година. Това сочи статистика на МВР пред ВМА при „брояча на жертвите" по повод Международния...
Пловдив. Бизнесмен извади пистолет в сладкарница и заплаши да стреля на месо. Драмата се разиграла в сряда сутринта до Техникума по електротехника в П...