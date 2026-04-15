Горещо от прокуратурата! Обрат по случая "Витиня"

От Окръжната прокуратура в София съобщиха за NOVA, че шофьорът на товарния автомобил, запушил тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, не е привлечен като обвиняем нито вчера, нито днес.

По данни на обвинението на този етап няма събрани доказателства за извършено престъпление.

От прокуратурата уточняват още, че по делото все още не е приложено заключение на автотехническа експертиза, тъй като няма информация такава да е изготвена.

На 13 април, в разгара на голямото прибиране след Великден, от АПИ съобщиха, че шофьор на камион умишлено е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня” на автомагистрала „Хемус” и така затруднил движението. Товарният автомобил е аварирал, но водачът е отказал предложената му безплатна пътна помощ.

Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма.

По-рано днес, в ефира на NOVA, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела и да отбие встрани, за да освободи трафика, като експертиза го е доказала.

