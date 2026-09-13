Мащабна социална реформа. Три нови форми на труд
В центъра са младите. Достойни доходи за всеки българин от първия работен ден до пенсия
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В центъра са младите. Достойни доходи за всеки българин от първия работен ден до пенсия
Сблъсъци между стачкуващи учители, техни ученици и полиция избухнаха в Бразилия. Най-много протестиращи се събраха в бразилския град Куритиба. В следс...
София. Една от задачите на служебния кабинет в сферата на социалната политика ще бъде да се изготвят няколко нови варианта и проектозаконови текстове...