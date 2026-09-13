Правната комисия затвори нов път към властта във ВСС
Магистрати, изпълнявали повече от шест месеца функциите на главен прокурор или председател на върховен съд, също попадат под забраната
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Магистрати, изпълнявали повече от шест месеца функциите на главен прокурор или председател на върховен съд, също попадат под забраната
Правна комисия утвърди три законопроекта за поправки в Закона за съдебната власт
Функциите на ведомството ще бъдат разпределени между Сметната палата и ГДБОП
Предложенията включват прекратяването на започналите процедури по избор на главен прокурор и председател на Върховния административен съд
Нов скандал в парламента - ДБ защити разкола
Ще се обсъждат промени, свързани с широк кръг от правомощия на магистратите
Те бяха мотивирани от председателя на Правната парламентарна комисия
Депутатите започват да мислят нови варианти за НПК
Депутатите с ключово решение
След повторно гласуване
Приемат поправките в НК
Взе ключово решение
Това написаха във Фейсбук от коалицията
Изборът мина с гласовете на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, другите бяха против или въздържал се
Дама дава старт на съдебната реформа
Кандидатът им за ротационен председател на парламента ще е Никола Минчев
Законови текстове уреждат създаването на механизъм за разследване на главния прокурор
Депутатът посочи, че това не е станало без негово знание и допълни, че няма нищо драматично
Тя заседава почти до полунощ