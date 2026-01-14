Кичка Бодурова избухна! Нов скандал в естрадата

Легендата на българската естрада Кичка Бодурова отново предизвика вълнение в социалните мрежи.

В свой емоционален и философски пост във Фейсбук певицата заговори за фалша, лицемерието и двойните стандарти в родния шоубизнес – думи, които мнозина приеха като ясно адресирани, макар и без назоваване на имена.

„Много фалш цари у нас! Споделеното със сарказъм с мен преди време, за колега (колежка) за некадърност, сега видях, че се поднася лично в тотално обратен вариант. Това ми подари усмивка и… жалост!“, написа Бодурова и завърши с емблематичната народна мъдрост: „Интереса крепи феса“.

Макар да не спомена конкретни имена, част от почитателите ѝ и хора, които отблизо следят естрадния живот у нас, заподозряха, че думите са насочени към колежката ѝ Тони Димитрова. Повод за тези подозрения станаха двата мащабни концерта на Димитрова в столицата през последните дни, както и дългогодишното напрежение между двете певици, което от години периодично излиза на повърхността.

