Кичка Бодурова се размина на косъм от трагедия

Кичка Бодурова разкри, че се е разминала на косъм от трагедията на родното Черноморие.

Естрадната ветеранка скоро си купи жилище между Слънчев бряг и Несебър - район, оказал се в епицентъра на потопа.

"Същия ден бях в Бургас, но тръгнах за Несебър, където имах среща. И докъдето ми стигаше погледът, всичко беше залято с вода. Тя заливаше гумите на колата ми, а те са доста големи. Водата стигаше до над вратата!", разказва оказалата се в ситуация ни напред, ни назад певица пред "България Днес".

"Беше нещо ужасно! Но реших много, много бавно да карам. Не знаех за какво става въпрос", развълнувано разказва Бодурова.

Изпълнителката едва ли е щяла да се ориентира в апокалиптичната обстановка, но неочаквано телефонно обаждане се оказало "спасителен пояс". "Обади ми се моята адвокатка и ми каза да се връщам, защото било страшно. И наистина това, което видях, не съм го виждала никъде! А аз съм била на доста места по света", не скрива ужаса си певицата.

"Това, че трима души са дали живота си, за да спасят бедстващи хора, говори много за нашата нация", вълнува се Кичка Бодурова. Тя е благодарна на всички, които са помогнали за бързата ликвидация на последиците от наводнението.

"В България не е имало такива тежки ситуации, въпреки че много добре си спомням какво се случи в Царево преди 2 години. Тогава случайно видях публикацията на детска учителка, че на едно от нейните деца цялата им къща до тавана е пълна с кал. И хората нямали дрехи, обувки. Аз веднага напълних един куфар. На детето купих дрешки, събрах мои и на мъжа ми чисто нови дрехи, маратонки... Направих 32-килограмов колет и го изпратих още същия ден. Не съм го споменавала в медиите, защото тези неща се правят от сърце, не за реклама", убедена е гласовитата бургазлийка.

