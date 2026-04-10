Драма за Кичка Бодурова. Признанието на звездата

В последните дни Кичка Бодурова преживя редица неприятни лични моменти. Любимата на поколения българска изпълнителка премина през сериозна медицинска интервенция – за която тя сама съобщи в социалните мрежи, предаде ladyzone.bg.

„Утре ми предстои процедура с пълна упойка“, написа певицата в профила си във Фейсбук, уточнявайки изрично, че не е разкрасителна.

И добави емоционално към феновете: „Но преди да тръгна натам искам да ви кажа колко много ми липсвате и да споделя този AI клип, разбира се, направен с любов."

Два дни по-късно Кичка отново се включи в социалните мрежи, за да увери, че „всичко вече е под контрол“. И успешно се възстановява след операцията, извършена под пълна упойка.

Певицата така и не уточни защо се е стигнало до нуждата от медицинска намеса, но не пропусна да сподели колко важна е грижата за здравето. „Винаги съм казвала, че човек е като колата - ако си я гледал добре ще издържи по- дълго. Затова проверки, поддръжки, поправки, смяна на части - и всичко трябва да е навреме.“

И по всичко изглежда, че Кичка Бодурова не просто се възстановява, но и вече гледа смело напред. Певицата е планирала серия от концерти, заради които в най-скоро време се завръща в България. Датите, разкрити до момента, са 27 юли в Летен театър Бургас и 26 август в Летен театър Варна

Кичка Бодурова не остана безучастна и към двете големи загуби, които България преживя последната седмица.

Тя се преклони пред паметта на Михаил Белчев, чрез трогателните думи: „Всеки път, когато те виждах ми се искаше да ти се поклоня- за тези стихове, които написа! Като художник- различен, символичен, каращ те да се замислиш… Моята кариера на голямата сцена започна с теб… Да ти е светъл пътя, Мишо!"

А само ден по-късно тя се сбогува и с народната певица Янка Рупкина. „Знам, че един ден всеки от нас ще си тръгне от земния път. Но тъжно, много тъжно! Идваше на всички мои концерти в София. Само на последния не можа! Глас неземен! Почивай в мир, скъпа Янка!“

