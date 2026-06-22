Кичка Бодурова призна за Мими Иванова

Кичка Бодурова разкри, че е сложила край на напрежението с Мими Иванова и Развигор Попов.

„Написах на Мими, че съм ѝ простила, защото нямаме много време за сърдене. После тя ми се обади и си поговорихме. Важното е да сме здрави и да нямаме лоши мисли и чувства в сърцата си“, сподели Бодурова пред "Труд".

Изпълнителката признава, че с годините е осъзнала колко важно е човек да оставя обидите зад гърба си.

„Всички грешим и трябва да си прощаваме“, категорична е още тя пред изданието.

Освен за помирението, Кичка коментира и една от най-обсъжданите теми в музикалните среди – победата на Дара на „Евровизия“.

„Когато нещо не става с пари, става с много пари“, каза Бодурова с усмивка. И не скри и разочарованието си от отношението към българските артисти и културата у нас.

„Аз нямам нито пенсия, нито медицинска осигуровка в България. Годините ми в Концертна дирекция ги няма – архивите били изгорели. Не изгорели, а унищожени“, заяви тя. Но е категорична, че много от доказаните изпълнители са оставени без необходимото признание и подкрепа.

Въпреки това звездата гледа напред и подготвя два големи концерта това лято – в Летния театър в Бургас на 27 юли и във Варна на 26 август.

Тази година спектаклите ще носят името „Неразказани истории“.

„Ще разкажа интересни случки с колеги, с песни и с живота. Моите концерти винаги са празник за мен и за хората, които ме обичат“, обещава Кичка Бодурова.

А най-важният урок, който е научила през годините, остава прост: „Животът ни е даден само веднъж. Нека не го губим в сърдити чувства.“

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