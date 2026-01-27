Драма. Кичка Бодурова нападна Тони Димитрова

Естрадната драма отново е на дневен ред, а в главната роля пак влиза Кичка Бодурова. Легендарната певица за пореден път отправи остри, макар и завоалирани, реплики, които музикалните среди веднага разчетоха като насочени към нейната колежка Тони Димитрова. Поводът този път е участието на Димитрова в журито на българската селекция за „Евровизия“ – тема, която очевидно не е оставила Бодурова равнодушна.

В коментар от последните часове Кичка поставя под въпрос компетентността на журито, без да споменава конкретни имена, но с достатъчно ясни намеци. Тя изразява надежда поканените да оценяват кандидатите да имат международен опит или поне сериозно музикално образование – думи, които мнозина приеха като директен удар по част от състава, включително и по Тони Димитрова.

Тони Димитрова е една от най-разпознаваемите певици на българската сцена, но няма информация за формално академично музикално образование (например диплома от консерватория или музикална академия). Самата Димитрова описва как тя е израснала и започнала професионално да пее, след като напуска работа и се явява на конкурс, който я открива за музикалната сцена. В публичните биографии не се споменава значимо участие в международни фестивали на изпълнителско ниво (както участието ѝ е било в жури на „Евровизия“ селекцията), нито участие в международни академични програми или ежегодни международни музикални конкурси, както е характерно за класически обучени музиканти.

