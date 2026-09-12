Топло и вкусно: Есенни крем супи
От тиква до кестени – 4 рецепти, които ще стоплят душата ти
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От тиква до кестени – 4 рецепти, които ще стоплят душата ти
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Сеч на дървета по "Патриарха" взриви Фейсбук. Спасихме част от тях, каза Братоев След построяването на метростанцията изсечените кестенови дървета по...
С нови кестенови гори жителите на селото ще си осигурят добър поминък Гители на село Брежани и представители на Сдружение „Хора и традиции" направиха...
Целта е местните хора да печелят от продажбата им Сдружение „Хора и традиции" и кметството в село Брежани на 12 декември поставят началото на разсадн...
Гърци и македонци ще опитат уникални гозби в с. Брежани Бабите в симитлийското село Брежани се подготвиха подобаващо за шестия поред Фестивал на кес...
Ансамбъл „Пирин" пее и танцува за гостите от страната и чужбина „Боне кастаня". Това ще чуят стотиците гости от страната, Македония и Гърция в симитл...
„Боне кастаня". Това ще чуят стотиците гости от страната, Македония и Гърция в симитлийското село Брежани на 17 октомври. Призивът, който означава „Ху...
Вкусните кестени отдавна носят славата на симитлийското село Брежани у нас. В последните години обаче път до селището бият много чужденци, сред които...
Общинска полиция е спряла премахване на дървета от пешеходната зона на бул. "Витоша", съобщава БГНЕС. Тази сутрин екип на Общинска полиция е установил...
Благоевград. По инициатива на кмета на община Симитли Апостол Апостолов и Сдружение „Хора и традиции" се организира работна среща - дискусия за опазва...
10 петрички села и македонци се веселиха на фестивал Прекрасният аромат на печени кестени е „покрил" петричкото село Коларово. Студеното време въобще...
Кестенов мед и ракия от орехи и смокини ще опитат гостите на празника Благоевград. Хиляди жители на осемте села в Подгорието ще празнуват Фестивал на...
Садят кестенова гора на 50 декара общинска земя Благоевград. Кулинарни изкушения, музика, танци и народно веселие завладяха в събота симитлийското се...
Благоевград. Вкусни гозби с печени и варени кестени ще опитат стотици гости от страната и Македония в симитлийското село Брежани. Петият поред празник...
Благоевград. Вкусни гозби с печени и варени кестени ще опитат стотици гости от страната и Македония в симитлийското село Брежани. Петият поред празник...
Благоевград. Вкусните кестени отдавна носят славата на симитлийското село Брежани у нас. В последните години обаче път до селището бият много македонц...