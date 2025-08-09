Как да сготвите пиле с картофи, когато семейството чака вечеря

Страхотна рецепта от познати съставки – картофи и пиле! Точно това, от което се нуждаете, когато семейството чака вечеря, но не искате да стоите до печката. Приготвят се заедно, но без смесване.

Минимум мръсни чинии и пропилени усилия! Идеално за заети домакини.

Вкусно, бързо ястие плюс оригинална презентация са гарантирани. Ако нямате време или желание да готвите дълго време, тогава тази идея е това, от което се нуждаете.

Съставки:

3 пилешки гърди;

сол, подправки на вкус (черен пипер, сух чесън, червен пипер, италиански билки);

1 с.л. лимонов сок;

2 с.л. растително масло;

500 г картофи;

2 ч.л. зърнеста горчица;

1 с.л. олио

Мариноване на месо и картофи

Нарежете пилешките гърди на парчета. Добавете сол, лимонов сок, олио и подправки на вкус, разбъркайте. Оставете да се маринова за 30 минути.

Обелете картофите. Нарежете на филийки, добавете сол, горчица, растително масло и подправки на вкус. Веднага поставете върху лист за печене и поставете във фурната. Загрейте на 180 градуса и печете 30 минути.

Готвене и сервиране на месо

Вземете 2 дървени шишчета. Нанижете парчета пиле.

Поставят се върху тава с полуготови картофи. Върнете във фурната за още 20 минути на същата температура.

За да сервирате, поставете картофите и пилешките шишчета в чиния. По желание намажете готовото месо с разтопено масло и добавен пресен копър, пише 7kefa.com.

Толкова е вкусно, а в същото време просто и бързо! Страхотно ястие за цялото семейство, което се приготвя лесно.

"Флагман"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com