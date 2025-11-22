Тънкости за кюфтетата на бай Данчо, както ги обичал Тато

Бай Данчо дълги години е бил личният готвач на Тодор Живков. Ето каква е неговата рецепта за кюфтета:

Продукти:

кайма - 500 г (свинско и телешко 70/30)

лук - 1 глава

черен пипер

сол

хляб - 3 филии

газирана вода - 1 ч.ч.

чубрица

риган

кимион

магданоз - пресен

жълтъци - 1 бр., ако се пържат

Начин на приготвяне

Каймата се подправя на вкус и се омесва хубаво, не по-малко от 10 мин. Оставя се в хладилник да втаса за не по-малко от 12 часа.

Когато е готова се замесва с накиснатия в газирана вода хляб и с намазнени ръце оформяме кюфтетата. Оставяме за 1 час да преседят така и ги печем на скара.

Ако искаме да ги пържим, просто към сместа добавяме един жълтък.

Кюфтетата на бай Данчо са готови.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com