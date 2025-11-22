Тънкости за кюфтетата на бай Данчо, както ги обичал Тато

Бай Данчо дълги години е бил личният готвач на Тодор Живков. Ето каква е неговата рецепта за кюфтета:
Продукти:
кайма - 500 г (свинско и телешко 70/30)
лук - 1 глава
черен пипер
сол
хляб - 3 филии
газирана вода - 1 ч.ч.
чубрица
риган
кимион
магданоз - пресен
жълтъци - 1 бр., ако се пържат
Начин на приготвяне
Каймата се подправя на вкус и се омесва хубаво, не по-малко от 10 мин. Оставя се в хладилник да втаса за не по-малко от 12 часа.
Когато е готова се замесва с накиснатия в газирана вода хляб и с намазнени ръце оформяме кюфтетата. Оставяме за 1 час да преседят така и ги печем на скара.
Ако искаме да ги пържим, просто към сместа добавяме един жълтък.
Кюфтетата на бай Данчо са готови.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com