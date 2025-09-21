Изнадайте семейството с баница "Тодор Живков" по рецепта на бай Данчо

Бай Данчо е бил главният готвач, който е отговарял за храната на Тодор Живков. Едно от любимите ястия на “първия”, е била баницата, която му приготвял неговия готвач.
Поради тази причина той е кръстил творението си на бившия комунистически лидер.
Всъщност баницата "Тодор Живков" не се различава кой знае колко от традиционната рецепта, която ще намерите в бабините книги.
Ето какви продукти ще ви бъдат необходими, за да я приготвите:
Ръчно точени кори, но и готови биха свършили работа
500 грама масло
800 грама сирене
8 яйца
1 кофичка кисело мляко
1-2 лъжички сода за хляб
щипка сол
Изсипете 3 литра вода в един достатъчно голям съд. Подсолете я и добавете към нея содата за хляб. Разбивайте докато содата и солта, се разтопят напълно. След което вземете всяка една от корите и я потопете във водата. Отцедете ги. През това време вземете една купа и поставете в нея млякото, сиренето (предварително го натрошете) и яйцата. Разбийте до получаването на хомогенна смес.
В един тиган пък разтопете маслото, докато се избистри. След като го свалите от печката трябва да го прецедите, пише коч. Вземете тавата, в която ще печете баницата на Тодор Живков. Намажете я обилно с масло и поставете две от корите. Прибавяте от плънката и поставяте нови две кори. Повтаряте процедурата, докато не свършат корите и плънката. Последната кора трябва да я намажете обилно с масло.
След като сте готови, изнесете баницата да престои за половин час навън. През това време включете фурната на 180 градуса и я оставете да загрее. Вземете баницата и я сложете във фурната за около 30-40 минути. Бон апети!
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com