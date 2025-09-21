Изнадайте семейството с баница "Тодор Живков" по рецепта на бай Данчо

Бай Данчо е бил главният готвач, който е отговарял за храната на Тодор Живков. Едно от любимите ястия на “първия”, е била баницата, която му приготвял неговия готвач.

Поради тази причина той е кръстил творението си на бившия комунистически лидер.

Всъщност баницата "Тодор Живков" не се различава кой знае колко от традиционната рецепта, която ще намерите в бабините книги.

Ето какви продукти ще ви бъдат необходими, за да я приготвите:

Ръчно точени кори, но и готови биха свършили работа

500 грама масло

800 грама сирене

8 яйца

1 кофичка кисело мляко

1-2 лъжички сода за хляб

щипка сол

Изсипете 3 литра вода в един достатъчно голям съд. Подсолете я и добавете към нея содата за хляб. Разбивайте докато содата и солта, се разтопят напълно. След което вземете всяка една от корите и я потопете във водата. Отцедете ги. През това време вземете една купа и поставете в нея млякото, сиренето (предварително го натрошете) и яйцата. Разбийте до получаването на хомогенна смес.

В един тиган пък разтопете маслото, докато се избистри. След като го свалите от печката трябва да го прецедите, пише коч. Вземете тавата, в която ще печете баницата на Тодор Живков. Намажете я обилно с масло и поставете две от корите. Прибавяте от плънката и поставяте нови две кори. Повтаряте процедурата, докато не свършат корите и плънката. Последната кора трябва да я намажете обилно с масло.

След като сте готови, изнесете баницата да престои за половин час навън. През това време включете фурната на 180 градуса и я оставете да загрее. Вземете баницата и я сложете във фурната за около 30-40 минути. Бон апети!