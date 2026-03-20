Баница, каквато не сте правили досега

Баницата е може би единственото ястие в България, за което всеки е абсолютно сигурен, че го прави перфектно. Мама го е правила така. Баба го е правила така. И толкова.

Но има баница – и има баница, която кара хората да онемеят.

Разликата не е само в рецептата, нито само в продуктите. Истината е по-интересна: добрата техника събужда потенциала на добрите продукти. Когато имате истинско ЗНП сирене и истинско ЗНП кисело мляко, и знаете как да се отнесете с тях – резултатът е от съвсем друга категория.

Защо продуктите имат значение

Когато казваме „качествено сирене“, не говорим за реклама. Говорим за нещо конкретно: бяло саламурено сирене по стандарта Защитено наименование за произход (ЗНП) на „Димитър Маджаров“ – произведено от 100% българско сурово краве мляко, по непроменена рецепта от повече от 20 години.

ЗНП не е просто етикет. То означава:

· Независим сертифициращ контрол всяка година

· Дори фуражите за животните са от български култури.

· Закваската за киселото мляко съдържа истинските Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, изолирани в България.

С такива продукти баницата не може да излезе лоша. А с правилната техника – ще излезе незабравима.

Продукти

(за средна тавичка)

Кори за баница – 1 пакет

Яйца – 7 до 8 бр. (да, повече от стандартното – ще разберете защо)

Българско кисело мляко по ЗНП стандарт на „Димитър Маджаров“, с 4.5% масленост – 400 г

Блгарско бяло саламурено сирене по ЗНП стандарт на „Димитър Маджаров“, от краве мляко – 400–600 г

Масло – 125 г, разтопено

Газирана вода – 250 мл

Приготвяне

1. Плънката – в купа разбийте яйцата с киселото мляко, натрошете сиренето, добавете по-голямата част от маслото и газираната вода. Разбъркайте до хомогенна смес.

2. Намажете тавата с масло, което се отделили предварително, включително и по стените.

3. Наредете корите – намажете първата кора с масло, поръсете обилно със сместа от пълнаката. Повтаряйте това за всяка кора, докато корите свършат. За намазване на самите кори използвайте тази част от разтопеното масло, което не сте използвали за тавичката.

4. Разрежете баницата на парчета преди да я сложите във фурната. Така заливката прониква по-добре в дълбочина.

5. Ако ви остане смес – изсипете я отгоре върху вече наредената баница, като може да разбиете и още едно яйце.

6. Оставете 30 минути баницата да „почива“ и поеме сместа.

7. Печете в предварително загрята фурна на 200°C около 20-30 минути, или докато баницата придобие наситен златист загар.

8. Финалът – извадете, напръскайте с малко вода, обърнете наопаки върху нова тавичка и завийте с хавлиена кърпа за 30 минути. Можете да подпрете тавата на 3-4 купички или чаши, за да „диша“ баницата и да не се спари отдолу.

Тайните на майсторите. Или съветите, които правят разликата

→ Сиренето е главният герой. Не пестете количеството – 250 г правят баница, 600 г правят събитие. Но само качественото сирене носи онзи солен, богат вкус, заради който баницата се помни.

→ Повече яйца, по-богата текстура. Стандартната рецепта казва 4. Сложете 6-7, ако щете – 8. Плънката ще бъде по-кремообразна, баницата – по-мека и сочна.

→ Газираната вода „повдига“ баницата. Мехурчетата я правят по-лека и въздушна – заложете на нея вместо на сода бикарбонат.

→ Плънка между всеки ред кори, не само по средата. Разстелете я равномерно на всеки слой – така всяка хапка е пълноценна.

→ Режете преди фурната. Когато баницата е гореща, рязането я разцепва. Ако сте я нарязали предварително, всяко парче излиза чисто и равно.

→ Обърнете я след изваждане. Напръскайте с водичка, обърнете с лице надолу, завийте с кърпа. Баницата бухва още повече и се отделя лесно от тавата.

А за компания?

Баницата не е просто закуска. Тя е настроение. И в зависимост от това с какво я консумирате или сервирате, може да бъде различно преживяване.

🥛 Баница + боза – класиката, която не се нуждае от обяснение. Топла баница, студена боза. Целогодишно.

🥤 Баница + айрян – за горещите дни и бързите обеди. Айрянът балансира солеността на сиренето и оставя усещане за лекота.

☕ Баница + кафе – градският brunch, който всеки познава. Парче баница до едно espresso превръща обикновената сутрин в малък ритуал.

🍷 Баница + бяло вино – за когато гостите пристигат. Сухо бяло вино или розе до топла баница е комбинация, която изненадва приятно. Опитайте и ще разберете защо.

„Димитър Маджаров" е сред първите български производители с европейски сертификат ЗНП за българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко. Произведени в гр. Стамболийски, от 100% българско сурово мляко, по непроменена рецепта от повече от 20 години.

