Баницата ни стана сензация, аплодира я най-престижният сайт в Европа

Българскота традиционна баница е обявена за новата звезда на френската трапеза от престижния кулинарен сайт Marmiton, определян за най-популярният подобен сайт във Франция и един от най-влиятелните в Европа.

В страната на кроасаните баницата предизвиква сензация. Онлайн изданието я представя като бърза, хрупкава и изключително апетитна алтернатива на традиционния киш.

„Хрупкава отвън, разтопяващо се мека отвътре, българската баница със сирене е добре дошла алтернатива на обичайния ви киш. Само с няколко прости стъпки, това балканско угощение се превръща в невероятно успокояваща семейна вечеря. В България ястието е основен елемент в ежедневието на семейството, което се сервира както на закуска, така и на вечеря. Хрупкава с много сирене и бърза за приготвяне: има всичко необходимо, за да се превърне в основен продукт в кухнята ви“, пише сайтът.

Французите препоръчват и как да се поднася ястието и разказват как се е появило, съобщава bTV.

"Баницата принадлежи към балканската кухня и семейството на бюрека, онези пълнени тестени изделия, които се срещат от Истанбул до София. В България обаче тя остава доста уникална: тънко тесто, напластено или навито в спирала около смес от българско сирене или фета, яйца и понякога кисело мляко. Резултатът е мека, сочна сърцевина, обвита в много хрупкава обвивка“, пише сайтът.

И продължава: В много български домове се сервира за закуска с българско кисело мляко или силно кафе. Появява се и на празненства, особено на Нова година: с малки талисмани, наречени късмети, често се пъхват вътре, всеки от които съдържа пожелание за предстоящата година. Всяко парче крие послание и всеки човек открива, като отхапе от баницата какво му е приготвила съдбата през следващите месеци.

После следва рецепта и начин на приготвяне. Накрая изданието завършва с препоръка как да се сервира:„Баницата може да се нареже на квадрати или парченца като киш, но текстурата е различна: финото тесто остава по-леко, с тънки слоеве, обграждащи разтопеното сирене. Сервирайте я топла, може да добавите зелена салата, а в празнични дни включете в приготвянето няколко малки, добре опаковани поздравителни късметчета, за да пресъздадете българската традиция за талисмани.“

Попадането на българската баница в полезрението на Marmiton не е просто кулинарно любопитство, а рядко международно признание за българската традиционна кухня.

