Идея за закуска! Обикновени мекици с необикновен вкус

Стават изключително бързо

25 окт 25 | 7:35
501
Фатме Мустафова

Каква по-прекрасна закуска в събота от топли мекички. Тези обикновени мекици с необикновен вкус, ще ви върнат в детството.

Необходими продукти:

  • яйца - 2 бр.

  • сода - 1 с.л.

  • сол - 1 с.л.

  • захар - 1 с.л.

  • кисело мляко - 1/2 ч.ч.

  • брашно - колкото поеме, около 1 кг.

    Начин на приготвяне:

  • Брашното се слага в купа, където се прави кладенче. В него се слагат останалите продукти и се замесва меко тесто.

  • Правят се малки топчета и се размесват с ръце.

  • Пържат се мекички в добре загрято олио. Накрая може да поръсите с пудра захар.

Източник: Gotvаch.bg

Автор Фатме Мустафова

