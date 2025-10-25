Идея за закуска! Обикновени мекици с необикновен вкус

Каква по-прекрасна закуска в събота от топли мекички. Тези обикновени мекици с необикновен вкус, ще ви върнат в детството.

Необходими продукти:

яйца - 2 бр.

сода - 1 с.л.

сол - 1 с.л.

захар - 1 с.л.

кисело мляко - 1/2 ч.ч.

брашно - колкото поеме, около 1 кг. Начин на приготвяне:

Брашното се слага в купа, където се прави кладенче. В него се слагат останалите продукти и се замесва меко тесто.

Правят се малки топчета и се размесват с ръце.

Пържат се мекички в добре загрято олио. Накрая може да поръсите с пудра захар.

Източник: Gotvаch.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com