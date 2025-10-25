Идея за закуска! Обикновени мекици с необикновен вкус

Каква по-прекрасна закуска в събота от топли мекички. Тези обикновени мекици с необикновен вкус, ще ви върнат в детството.
Необходими продукти:
яйца - 2 бр.
сода - 1 с.л.
сол - 1 с.л.
захар - 1 с.л.
кисело мляко - 1/2 ч.ч.
брашно - колкото поеме, около 1 кг.
Начин на приготвяне:
Брашното се слага в купа, където се прави кладенче. В него се слагат останалите продукти и се замесва меко тесто.
Правят се малки топчета и се размесват с ръце.
Пържат се мекички в добре загрято олио. Накрая може да поръсите с пудра захар.
Източник: Gotvаch.bg
