Идея за закуска! Чудни кашкавалки с кисело мляко

Неделя е време за вкусна закуска. Представяме ви пухкави, ароматни и сочни кашкавалки с кисело мляко и моцарела.
Необходими продукти:
- кашкавал - 180 г
- моцарела - 100 г
- краве масло - 50 г
- яйца - 2 бр.
- олио - 2 с.л.
- бакпулвер - 5 г
- сода бикарбонат - 1/2 ч.л.
- кисело мляко - 200 г
- брашно - 420 г
Начин на приготвяне:
В купа слагам млякото и содата, разбърквам и оставям да шупне. Добавям яйцата (като оставям единия жълтък за намазване) и олиото и разбърквам добре. Добавям брашното с бакпулвера и меся меко тесто.
Оставям настрана, докато настържа кашкавала и моцарела. Разточвам тестото на правоъгълник и го поръсвам с кашкавала, слагам тук там малки бучици масло.
Навивам на руло и го режа на дебели филийки.
Нареждам в тава с хартия за печене, като леко ги сплесквам, мажа с разбития жълтък и поръсвам малко с кашкавал.
Слагам малко масло и пека кашкавалките с кисело мляко и моцарела в предварително загрята фурна на 200°C за двадесет минути или до готовност.
Източник: Gotvach.bg
