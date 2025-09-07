Идея за закуска! Чудни кашкавалки с кисело мляко

Неделя е време за вкусна закуска. Представяме ви пухкави, ароматни и сочни кашкавалки с кисело мляко и моцарела.

Необходими продукти:

- кашкавал - 180 г

- моцарела - 100 г

- краве масло - 50 г

- яйца - 2 бр.

- олио - 2 с.л.

- бакпулвер - 5 г

- сода бикарбонат - 1/2 ч.л.

- кисело мляко - 200 г

- брашно - 420 г

Начин на приготвяне:

В купа слагам млякото и содата, разбърквам и оставям да шупне. Добавям яйцата (като оставям единия жълтък за намазване) и олиото и разбърквам добре. Добавям брашното с бакпулвера и меся меко тесто.

Оставям настрана, докато настържа кашкавала и моцарела. Разточвам тестото на правоъгълник и го поръсвам с кашкавала, слагам тук там малки бучици масло.

Навивам на руло и го режа на дебели филийки.

Нареждам в тава с хартия за печене, като леко ги сплесквам, мажа с разбития жълтък и поръсвам малко с кашкавал.

Слагам малко масло и пека кашкавалките с кисело мляко и моцарела в предварително загрята фурна на 200°C за двадесет минути или до готовност.

Източник: Gotvach.bg

