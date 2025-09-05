Перфектната закуска! Солени мъфини с шунка и кашкавал

Искате бърза, лесна и вкусна закуска за цялото семейство? Солени мъфини с кашкавал и шунка е едиален вариант. Децата ги обожават, а приготовлението им не отнема време.

Необходими продукти (за ~12 мъфина):

2 яйца

1 ч.ч. прясно мляко

½ ч.ч. олио (или разтопено масло)

1 и ½ ч.ч. брашно

1 пакетче бакпулвер (10 г)

150 г кашкавал (настърган)

100 г шунка или колбас по избор (нарязан на кубчета)

1 щипка сол

1 щипка черен пипер (по желание)

Пресен магданоз или копър (по желание)

Начин на приготвяне:

Загрей фурната на 180°C (с вентилатор) или 200°C (без). В голяма купа разбий яйцата, добави млякото и олиото.

Смеси брашното с бакпулвера и го добави към течната смес, разбъркай добре до хомогенност.

Прибави настъргания кашкавал, шунката и подправките. Разбъркай отново.

Подготви форми за мъфини – сложи хартиени капсули или леко ги намасли.

Разпредели сместа равномерно във формите, пълни на около ¾.

Печи около 20–25 минути, или до златисто. Проври със суха клечка дали мъфините са готови

Остави ги да изстинат 5 минути и ги поднеси с кисело мляко, айран или чай.

