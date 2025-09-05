Перфектната закуска! Солени мъфини с шунка и кашкавал

Искате бърза, лесна и вкусна закуска за цялото семейство? Солени мъфини с кашкавал и шунка е едиален вариант. Децата ги обожават, а приготовлението им не отнема време.
Необходими продукти (за ~12 мъфина):
- 2 яйца
- 1 ч.ч. прясно мляко
- ½ ч.ч. олио (или разтопено масло)
- 1 и ½ ч.ч. брашно
- 1 пакетче бакпулвер (10 г)
- 150 г кашкавал (настърган)
- 100 г шунка или колбас по избор (нарязан на кубчета)
- 1 щипка сол
- 1 щипка черен пипер (по желание)
- Пресен магданоз или копър (по желание)
Начин на приготвяне:
Загрей фурната на 180°C (с вентилатор) или 200°C (без). В голяма купа разбий яйцата, добави млякото и олиото.
Смеси брашното с бакпулвера и го добави към течната смес, разбъркай добре до хомогенност.
Прибави настъргания кашкавал, шунката и подправките. Разбъркай отново.
Подготви форми за мъфини – сложи хартиени капсули или леко ги намасли.
Разпредели сместа равномерно във формите, пълни на около ¾.
Печи около 20–25 минути, или до златисто. Проври със суха клечка дали мъфините са готови
Остави ги да изстинат 5 минути и ги поднеси с кисело мляко, айран или чай.
