ДА! На българската храна

Перфектната закуска! Солени мъфини с шунка и кашкавал

Подходяща е за цялото семейство, децата ги обожават

05 сеп 25 | 7:56
590
Мира Иванова

Искате бърза, лесна и вкусна закуска за цялото семейство? Солени мъфини с кашкавал и шунка е едиален вариант. Децата ги обожават, а приготовлението им не отнема време. 

Необходими продукти (за ~12 мъфина):

  • 2 яйца
  • 1 ч.ч. прясно мляко
  • ½ ч.ч. олио (или разтопено масло)
  • 1 и ½ ч.ч. брашно
  • 1 пакетче бакпулвер (10 г)
  • 150 г кашкавал (настърган)
  • 100 г шунка или колбас по избор (нарязан на кубчета)
  • 1 щипка сол
  • 1 щипка черен пипер (по желание)
  • Пресен магданоз или копър (по желание)

Начин на приготвяне:

Загрей фурната на 180°C (с вентилатор) или 200°C (без). В голяма купа разбий яйцата, добави млякото и олиото.

Смеси брашното с бакпулвера и го добави към течната смес, разбъркай добре до хомогенност.

Прибави настъргания кашкавал, шунката и подправките. Разбъркай отново.

Подготви форми за мъфини – сложи хартиени капсули или леко ги намасли.

Разпредели сместа равномерно във формите, пълни на около ¾.

Печи около 20–25 минути, или до златисто. Проври със суха клечка дали мъфините са готови

Остави ги да изстинат 5 минути и ги поднеси с кисело мляко, айран или чай.

Автор Мира Иванова

