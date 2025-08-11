Бананови палачинки! Уникална закуска

Чудите се с каква закуска да зарадвате семейството си тази сутрин? Опитайте бананови палачинки - бесни, бързи и много вкусни. Децата ги обожават.

Необходими продукти:

2 узрели банана

2 яйца

1 ч.ч. овесени ядки (може и смлени на брашно)

1/2 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.л. канела (по избор)

1 ч.л. ванилия (по избор)

щипка сол

масло или кокосово масло за пържене

Начин на приготвяне:

Смачкай бананите в купа с вилица до гладка смес. Добави яйцата и разбъркай добре. Прибави овесените ядки, бакпулвера, канелата, ванилията и солта. Разбъркай до получаване на гъсто, но течно тесто.

👉 Можеш да използваш блендер за по-гладка текстура, особено ако е за по-малки деца. Загрей тиган с малко масло на средна температура. Сипвай по 1-2 с.л. от сместа за всяка палачинка и изпичай по 2-3 минути от всяка страна, докато станат златисти.

Идеи за сервиране:

С натурално кисело мляко и плодове (ягоди, боровинки, ябълка)

С мед или фурмова паста за децата (ако вече са над 1 годинка)

С ядково масло (фъстъчено, бадемово)

С домашен компот или конфитюр без захар

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com