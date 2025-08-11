ДА! На българската храна

Бананови палачинки! Уникална закуска

Децата ги обожават

Бананови палачинки! Уникална закуска | StandartNews.com
11 авг 25 | 7:40
225
Мира Иванова

Чудите се с каква закуска да зарадвате семейството си тази сутрин? Опитайте бананови палачинки - бесни, бързи и много вкусни. Децата ги обожават.

Необходими продукти:

  • 2 узрели банана

  • 2 яйца

  • 1 ч.ч. овесени ядки (може и смлени на брашно)

  • 1/2 ч.л. бакпулвер

  • 1/2 ч.л. канела (по избор)

  • 1 ч.л. ванилия (по избор)

  • щипка сол

  • масло или кокосово масло за пържене

Начин на приготвяне:

  1. Смачкай бананите в купа с вилица до гладка смес.

  2. Добави яйцата и разбъркай добре.

  3. Прибави овесените ядки, бакпулвера, канелата, ванилията и солта. Разбъркай до получаване на гъсто, но течно тесто.
    👉 Можеш да използваш блендер за по-гладка текстура, особено ако е за по-малки деца.

  4. Загрей тиган с малко масло на средна температура.

  5. Сипвай по 1-2 с.л. от сместа за всяка палачинка и изпичай по 2-3 минути от всяка страна, докато станат златисти.

Идеи за сервиране:

  • С натурално кисело мляко и плодове (ягоди, боровинки, ябълка)

  • С мед или фурмова паста за децата (ако вече са над 1 годинка)

  • С ядково масло (фъстъчено, бадемово)

  • С домашен компот или конфитюр без захар

Тагове:
Мира Иванова

