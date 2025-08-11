Бананови палачинки! Уникална закуска

Чудите се с каква закуска да зарадвате семейството си тази сутрин? Опитайте бананови палачинки - бесни, бързи и много вкусни. Децата ги обожават.
Необходими продукти:
2 узрели банана
2 яйца
1 ч.ч. овесени ядки (може и смлени на брашно)
1/2 ч.л. бакпулвер
1/2 ч.л. канела (по избор)
1 ч.л. ванилия (по избор)
щипка сол
масло или кокосово масло за пържене
Начин на приготвяне:
Смачкай бананите в купа с вилица до гладка смес.
Добави яйцата и разбъркай добре.
Прибави овесените ядки, бакпулвера, канелата, ванилията и солта. Разбъркай до получаване на гъсто, но течно тесто.
👉 Можеш да използваш блендер за по-гладка текстура, особено ако е за по-малки деца.
Загрей тиган с малко масло на средна температура.
Сипвай по 1-2 с.л. от сместа за всяка палачинка и изпичай по 2-3 минути от всяка страна, докато станат златисти.
Идеи за сервиране:
С натурално кисело мляко и плодове (ягоди, боровинки, ябълка)
С мед или фурмова паста за децата (ако вече са над 1 годинка)
С ядково масло (фъстъчено, бадемово)
С домашен компот или конфитюр без захар
