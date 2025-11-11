Перфектната закуска! Авокадо тост с яйце

Искате бърза закуска, която да ви донесе тонус и енергия? Авокадо тост с яйце е перфектният вариант. Приготвя се само за 10 минути, но ще ви донесе наслада и удоволствие.
Необходими продукти (за 1 порция):
1 филия пълнозърнест или ръжен хляб
½ добре узряло авокадо
1 яйце (по избор – сварено, поширано или пържено на сух тиган)
1 ч.л. зехтин
Щипка сол и черен пипер
Лимонов сок – няколко капки
По желание: люспи чили, семки, рукола или чери домати за украса
Начин на приготвяне:
Запечете хляба в тостер или на сух тиган, докато стане златист и хрупкав.
Намачкайте авокадото с вилица в малка купичка. Добавете няколко капки лимонов сок, зехтин, сол и черен пипер. Разбъркайте добре.
Намажете тоста с авокадовата смес.
Пригответе яйцето:
За поширано – счупете го внимателно в леко вряща вода с малко оцет и гответе 2–3 минути.
За пържено – използвайте минимално количество мазнина, за да остане лека закуската.
За сварено – варете 6–7 минути за мек жълтък.
Поставете яйцето върху тоста, украсете с чили люспи, рукола или чери домати.
Ползи:
Авокадото осигурява здравословни мазнини и фибри, които поддържат дълготрайно усещане за ситост.
Яйцето е източник на пълноценен белтък и витамини от група B.
Балансирана комбинация за енергия, концентрация и стабилна кръвна захар през деня.
