Перфектната закуска! Авокадо тост с яйце

Искате бърза закуска, която да ви донесе тонус и енергия? Авокадо тост с яйце е перфектният вариант. Приготвя се само за 10 минути, но ще ви донесе наслада и удоволствие.

Необходими продукти (за 1 порция):

1 филия пълнозърнест или ръжен хляб

½ добре узряло авокадо

1 яйце (по избор – сварено, поширано или пържено на сух тиган)

1 ч.л. зехтин

Щипка сол и черен пипер

Лимонов сок – няколко капки

По желание: люспи чили, семки, рукола или чери домати за украса

Начин на приготвяне:

Запечете хляба в тостер или на сух тиган, докато стане златист и хрупкав.

Намачкайте авокадото с вилица в малка купичка. Добавете няколко капки лимонов сок, зехтин, сол и черен пипер. Разбъркайте добре.

Намажете тоста с авокадовата смес.

Пригответе яйцето:

За поширано – счупете го внимателно в леко вряща вода с малко оцет и гответе 2–3 минути.

За пържено – използвайте минимално количество мазнина, за да остане лека закуската.

За сварено – варете 6–7 минути за мек жълтък.

Поставете яйцето върху тоста, украсете с чили люспи, рукола или чери домати.

Ползи:

Авокадото осигурява здравословни мазнини и фибри, които поддържат дълготрайно усещане за ситост.

Яйцето е източник на пълноценен белтък и витамини от група B.

Балансирана комбинация за енергия, концентрация и стабилна кръвна захар през деня.

