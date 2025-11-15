Показаха какви ще са пенсиите и добавките в евро

Сайт показва колко стават пенсиите и добавките в евро.

На официалния сайт на въвеждане на еврото в България – evroto.bg/еврото.бг, в рубриката „Брошури и презентации“ могат да бъдат намерени всички информационни материали, които са изработени по време на информационната кампания за въвеждане на еврото в Република България.

Секцията е създадена, за да може широката общественост да има неограничен достъп до тях, като по този начин се подпомага плавният преход към единната европейска валута. Материалите дават отговор на ключовите въпроси, които си задават хората на прага на еврозоната.



Така например в брошурата за гражданите има информация за най-важните срокове, обмяната на левове в евро, преизчисляването на заплатите и пенсиите, банковите сметки, стартовите пакети от евромонети и институциите, на които можем да подаваме сигнали, когато установим нарушения. В отделна брошура е онагледено преизчисляването на рестото спрямо официалния валутен курс – 1,95583 лв. за едно евро. В табличен вид са сметнати стойностите на най-често получаваното ресто в левове и неговата равностойност в евро.

Как да обменя парите си?



Още сега може да внесете Вашите средства по сметка в банка — те ще бъдат безплатно и автоматично превалутирани в евро на 1 януари 2026 г. по официалния курс – 1,95583 лева за 1 евро.

От кога до кога?



- Безплатно от 1 януари до 30 юни 2026 г.



Такса за обмяната може да бъде начислена след първите 6 месеца от въвеждането на еврото, а именно в периода от 1 юли до 31 декември 2026 г.



Колко пари могат да бъдат обменени наведнъж?



▶ До 1000 лв. на ден – без предварителна заявка във всички 2230 пощенски станции в населените места, където няма банки.



▶ Със заявка от 3 до 5 работни дни за суми от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден на човек. Тези суми могат да бъдат обменени само в 954 станции, които „Български пощи“ ЕАД ще обяви допълнително.

