Идея за закуска! Чудни пухкави милинки

Ако се чудите каква съботна закуска да направите, то пухкавите милинки са отлична идея.

Необходими продукти:

- брашно - 500 г

- мая - 20 г жива

- яйца - 1 бр.

- прясно мляко - 150 мл топло

- вода - 120 мл

- оцет - 1 ч.л

- сол - 1 ч.л

- захар - 1 ч.л

- сирене - 200 г

- олио - 100 мл

Начин на приготвяне:

Разтворете маята и захарта в топла вода оставяме, докато започне да се образува пяна. В дълбока купа сипваме прясното мляко, сол, яйцето, оцет и олиото. Добавяме брашното, маята и постепенно и замесваме меко тесто.

Оставяме да втаса в намаслена тава, докато обемът му се увеличи 3 пъти. Намасляваме си ръцете и оформяме малки топки, които редим в намаслена тава. Поръсваме милинките със сирене и ги оставяме да втасат отново за 20 минути. През това време запържваме 1 супена лъжица брашно и 2 щипки шарена сол в горещото олио.

Още докато е топло, заливаме втасалите милинки и ги слагаме в загрята на 180-200 градуса фурна. Печем до зачервяване и след това ги намазваме с масло и покриваме с кърпа за 15 минути.

Източник: Gotvach.bg

