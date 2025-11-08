Ароматът на есента! Тиквеник с орехи и канела

Сезонът на тиквеника настъпи. Ето рецепта, как да си го приготвите!
Необходими продукти:
кори за баница - 1 пакет
тиква - 1 кг
орехи - 200 г
олио - 1 ч.ч.
захар - 250 г
канела - 1 ч.л. на прах
ванилия - 2 пакетчета
пудра захар - за поръсване по желание
Начин на приготвяне:
Тиквата се отрязва, с помощта на лъжица се почиства от семките, обелва се и се нарязва на парчета. Парчетата тиква се настъргват на едро ренде. В дълбок и широк тиган в половината олио се задушава тиквата, като се бърка периодично, докато омекне. Отстранява се от огъня и се добавя захарта, канелата, ванилиите и едро счуканите орехови ядки. Взимат се по две кори за баница и се намазват с олио.
Слага се от плънката върху корите и се навиват. Прехвърлят се в предварително намаслена тавичка. Тиквеникът се пече в предварително загрята на 170-180 градуса за 40-45 минути, докато се позачерви. След като се извади от фурната, се напръсква с малко студена вода и се завива с кърпа. При поднасяне тиквеникът с готови кори може по желание да се поръси с пудра захар.
Да ви е сладко!
Източник: Gotvach.bg
