Хрупкави пурички със сирене и кашкавал

Ако се чудите какво да направите за закуска, тези банички пурички със сирене и кашкавал са отлична идея.
Необходими продукти:
- кори за баница фамилия - 10 бр
- сирене - 240 г
- кашкавал - 60 - 70 г
- яйца - 3 бр.
- кисело мляко - 2 с.л.
- сода бикарбонат - щипка
- краве масло - 70 г
- олио - 4 с.л.
- газирана вода - 60 мл
Маслото се разтопява. Добавя се олиото, натрошено сирене, ситно настъргания кашкавал, яйцата, киселото мляко със содата и накрая газираната вода. Разбърква се.
Вземат се 2 кори, равномерно се намазва с плънка само втората кора, навива се на руло и се разрязва на две.
Получените банички пурички подреждаме в тава върху хартия за печене. Баничките се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса.
Източник: Gotvach.bg
