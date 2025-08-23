ДА! На българската храна

Хрупкави пурички със сирене и кашкавал

Ето какво ви е нужно

23 авг 25 | 7:38
455
Фатме Мустафова

Ако се чудите какво да направите за закуска, тези банички пурички със сирене и кашкавал са отлична идея.

Необходими продукти:

- кори за баница фамилия - 10 бр

- сирене - 240 г

- кашкавал - 60 - 70 г

- яйца - 3 бр.

- кисело мляко - 2 с.л.

-  сода бикарбонат - щипка

- краве масло - 70 г

- олио - 4 с.л.

- газирана вода - 60 мл

Маслото се разтопява. Добавя се олиото, натрошено сирене, ситно настъргания кашкавал, яйцата, киселото мляко със содата и накрая газираната вода. Разбърква се.

Вземат се 2 кори, равномерно се намазва с плънка само втората кора, навива се на руло и се разрязва на две.

Получените банички пурички подреждаме в тава върху хартия за печене. Баничките се пекат в предварително загрята фурна на 200 градуса. 

Източник: Gotvach.bg

 

 

