Хрупкави картофи по селски - тази рецепта ще ви стане любима

Ако обичате картофи с хрупкава коричка и наситен аромат на подправки, тази рецепта ще ви стане любима. Приготвянето е лесно, а резултатът е впечатляващ – златисти картофи по селски, които ухаят на чесън и билки и са идеални за основно ястие или гарнитура.

Продукти

3–4 с.л. зехтин

1 ч.л. подправка с италиански билки

1 ч.л. чесън на прах

1 ч.л. червен пипер (може и пушен)

Сол и черен пипер на вкус

Няколко капки сос Табаско или друг лют сос

2–3 скилидки пресен чесън

Пресни подправки по избор (магданоз, розмарин, мащерка)

Начин на приготвяне:

Измийте добре картофите, без да ги белите, и ги нарежете на равни по големина парчета. Поставете ги в тенджера със студена вода и ги сварете за 3–4 минути, след като водата заври. Отцедете ги добре и ги прехвърлете в голяма купа.

Добавете зехтина, чесъна на прах, червения пипер, италианските билки, солта, черния пипер и соса Табаско. Разбъркайте внимателно, така че всяко парче картоф да се покрие равномерно с ароматната смес. Оставете да престоят 10 минути, за да поемат вкусовете.

През това време загрейте фурната до 200°C. Подредете картофите в тава, покрита с хартия за печене, като се стараете парчетата да не се допират едно до друго. Печете 20–25 минути, докато станат златисти и хрупкави отвън, а вътре останат меки и сочни.

След като ги извадите от фурната, добавете ситно нарязани пресни билки и чесън. Разбъркайте и поднесете веднага. Тези картофи по селски са идеалното ястие за всяка трапеза – простичко, ароматно и винаги любимо.

