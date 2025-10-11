Хрупкави картофи по селски - тази рецепта ще ви стане любима

Ако обичате картофи с хрупкава коричка и наситен аромат на подправки, тази рецепта ще ви стане любима. Приготвянето е лесно, а резултатът е впечатляващ – златисти картофи по селски, които ухаят на чесън и билки и са идеални за основно ястие или гарнитура.
Продукти
3–4 с.л. зехтин
1 ч.л. подправка с италиански билки
1 ч.л. чесън на прах
1 ч.л. червен пипер (може и пушен)
Сол и черен пипер на вкус
Няколко капки сос Табаско или друг лют сос
2–3 скилидки пресен чесън
Пресни подправки по избор (магданоз, розмарин, мащерка)
Начин на приготвяне:
Измийте добре картофите, без да ги белите, и ги нарежете на равни по големина парчета. Поставете ги в тенджера със студена вода и ги сварете за 3–4 минути, след като водата заври. Отцедете ги добре и ги прехвърлете в голяма купа.
Добавете зехтина, чесъна на прах, червения пипер, италианските билки, солта, черния пипер и соса Табаско. Разбъркайте внимателно, така че всяко парче картоф да се покрие равномерно с ароматната смес. Оставете да престоят 10 минути, за да поемат вкусовете.
През това време загрейте фурната до 200°C. Подредете картофите в тава, покрита с хартия за печене, като се стараете парчетата да не се допират едно до друго. Печете 20–25 минути, докато станат златисти и хрупкави отвън, а вътре останат меки и сочни.
След като ги извадите от фурната, добавете ситно нарязани пресни билки и чесън. Разбъркайте и поднесете веднага. Тези картофи по селски са идеалното ястие за всяка трапеза – простичко, ароматно и винаги любимо.
