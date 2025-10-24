„Димитър Маджаров“ с нова серия продукти – за повече здраве и комфорт

Знаете ли, че близо една трета от хората по света имат проблем с храносмилането на млечни продукти? Не защото не ги обичат, а защото организмът им не произвежда достатъчно от ензима лактаза, който разгражда млечната захар. Резултатът? Подуване, тежест в стомаха и необходимост да се откажат от любимото сирене, мляко или кашкавал.

За щастие, има решение. Димитър Маджаров пусна на пазара цяла серия безлактозни млечни продукти под марката Lacto Free. Тя е създадена с мисъл за хората, които искат да се насладят на истинския вкус и хранителните ползи на млякото, но без дискомфорта, който причинява лактозата. Lacto Free е чудесен избор и за тези, които предпочитат по-лесно смилаеми продукти — хора с чувствителен стомах, възстановяващи се след операция, спортуващи или тези, които водят по-здравословен живот.

Какво включва серията Lacto Free

Lacto Free серията на Маджаров се състои от:

· Безлактозно кисело мляко (3.6%)

· Безлактозно прясно мляко (3.6%)

Безлактозно сирене от краве мляко

Безлактозен кашкавал от краве мляко.



„Димитър Маджаров“ пуска киселото и прясното мляко без лактоза още през лятото на 2023 г., а през март 2025 г. — сиренето и кашкавала от краве мляко. Всички 4 продукта в Lacto Free са от 100% свежо българско мляко, без никакви консерванти или сухо вещество.

Защо хората избират млечни продукти без лактоза

Лактозата е вид захар, която се съдържа естествено в млякото, сиренето и кашкавала. За да я разгради, организмът произвежда ензим, наречен лактаза. С възрастта обаче производството на този ензим намалява. Някои трябва да ограничат приема на лактоза, а други изобщо да избягват млечни продукти.

Млечните продукти обаче са полезни заради калция, витамин D, протеините и минералите в тях. Изключването им от диетата не е препоръчително. При безлактозната алтернатива обаче са запазени всички полезни белтъчини, витамини (А, D, B2) и минерали (калций и фосфор). Безлактозната алтернатива предлага всички ползи на традиционните млечни продукти, без дискомфорта при храносмилането.

Според проучване на Cambridge от 2023 г. двете най-важни причини хората да консумират безлактозни продукти са липсата на газове и подуване на корема (32.5%) и усещането, че са по-здрави (28.3%).

Технология, която запазва качеството

Четирите продукта в Lacto Free на „Димитър Маджаров“ са произведени съгл. Европейския регламент 1924/2006 за храните, който гарантира качество. Съдържанието на лактоза в тях е нищожно – под 0.01%. „Запазваме всички незаменими протеини и аминокиселини в млякото, сиренето и кашкавала, без да увеличаваме калориите. Свеждаме лактозата до минимум. Добавяме специален ензим, който я разгражда на галактоза и глюкоза, които се усвоят по-лесно. Същевременно запазваме автентичния български вкус“. Това обяснява Юлия Маджарова, ръководител на млекопреработвателното предприятие в град Стамболийски.

Производствен процес без компромиси

Реализацията на първите два продукта от Lacto Free – прясното и киселото мляко – отнема около половин година. През този период в „Димитър Маджаров“ правят тестове за вкус, аромат, състав. Спират се на варианти, които отговарят на предпочитанията на българския консуматор. Изборът на 3.6% масленост при Lacto Free киселото и прясно мляко например не е случаен. Това просто е най-предпочитаната масленост в България.

За Lacto Free „Димитър Маджаров“ използва технология, разработена специално за безлактозни продукти.

Качеството е безкомпромисно. При всички продукти от Lacto Free се използва българска закваска и полезните пробиотични бактерии Лактобацилус булгарикус и Стрептококус термофилус – същите, които правят българското кисело мляко световноизвестно. Млякото е 100% свежо, българско, от подбрани доставчици. Не се добавят никакви сухи вещества или консерванти.

За кого са подходящи продуктите Lacto Free

Безлактозното кисело и прясно мляко, сиренето и кашкавалът са подходящи не само за хора, които имат непоносимост към лактоза, но и за тези, които се хранят рационално и искат да избягват дискомфорта след консумация на млечни продукти. Качеството на Lacto Free е същото като на останалите млечни продукти на компанията.

Lacto Free може да се използват във всички рецепти

Безлактозните продукти могат да се използват във всички рецепти, в които традиционно използваме мляко, сирене или кашкавал – от закуски до баници, козунак, основни ястия, класически десерти като крем карамел, соленки, салати или сандвичи с пълнозърнест хляб. Може да ги съчетаете с плодове, ядки или зеленчуци за пълноценно хранене.

Къде да намерите Lacto Free

Lacto Free може да поръчате онлайн или да намерите в търговски вериги като Kaufland, Metro, Fantastico, Billa, CBA, Т-Маркет и др., в големи и по-малки обекти в редица градове в страната.

От прясно и кисело мляко без лактоза, през сирене и кашкавал, до нови идеи за вашето меню — Lacto Free съчетават българско качество и натурален вкус с модерни хранителни решения за повече здраве.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com