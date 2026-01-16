Жълт код в половината страна на Антоновден

Слънчево, но и много студено време ни очаква утре. За 14 области от страната е обявен Жълт код за много ниски температури. Предстои максималните стойности в цяла Северна България да останат отрицателни през целия ден, а минималните на места ще достигат -10 градуса. В една област от Североизточна България – област Добрич, освен за студено време, предупреждение от първа степен е обявено и за силен вятър, чиито пориви ще достигат 80 километра в час.

Утрото в събота се очертава много мразовито

Иначе над страната ще се установи предимно слънчево време. Преди обед само над Югозападна България облачността ще бъде значителна, но следобед и там ще намалее до предимно слънчево. Вятърът – умерен от североизток, а в Източна България - силен и от север. Максималните температури ще са от минус 3 градуса на Североизток до около 4 градуса в крайните югозападни райони. В София минималната температура ще е около минус 2 градуса, а максималната - около 3.

Така студено остава времето в неделя, а и в понеделник

Вятърът в Западна България ще е слаб до умерен от изток-североизток, в Източна - предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Значителна облачност се очаква на север, но валежи няма да има. В южните части – разкъсана облачност и повече слънчеви часове.

Към средата на седмицата слънцето все по-смело ще се показва, а температурите слабо ще се повишат. В сряда облачността от югозапад ще се увеличи и към вечерта и през следващото денонощие на места в Южна България ще превали слаб сняг или дъжд и сняг. Тогава обаче и температурите ще бъдат с още 1, 3 градуса по-високи.

