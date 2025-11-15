Неприятна изненада от времето! До часове се задава коренна промяна

Денят ще започне със сериозна магла, но до часове ще изгрее слънце.

Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обяви жълт код за мъгла в 11 области в Северна България.

През деня ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина ще бъде мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд – и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.

Минималните температури ще бъдат между нула и 5°, а максималните – между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще бъде около нула, максималната – около 16°. Атмосферното налягане ще продължи бавно да се понижава и вече ще бъде малко по-ниско от средното за месеца

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места – с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде един бал.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

През нощта срещу неделя и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – в повечето места между 16° и 21°. След обяд вятърът ще се ориентира от югозапад.

В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още. (НИМХ)

