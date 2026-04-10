Сняг и гръмотевици на Велика събота

Времето в България в събота ще бъде предимно облачно, като над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, съобщават от НИМХ в своята прогноза за 11 април.

На много места ще има валежи от дъжд, а в планинските райони – от сняг. В Източна България валежите ще бъдат придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток. В ранните сутрешни часове в крайните североизточни райони ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, за София – около 3°.

Максималните температури ще бъдат между 11 ° и 16°, за София – около 12°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Само на отделни места през втората половина на деня ще превали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

