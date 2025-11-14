Обявиха жълт код за 15 ноември. Но не за дъжд

За утре - събота, 15 ноември, от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН обявиха жълт код за мъгла в 11 области в Северна България.

Той е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра и Добрич. В останалата част от страната времето остава без опасни явления.

Минималните температури в събота ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла.

В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

На Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево. На много места в равнинната част от полуострова и около водните басейни ще има мъгла, която по поречието на Дунав ще бъде трайна.

