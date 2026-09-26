Рожден ден днес има Мария Игнатова

Рожден ден днес празнува една от най-популярните български телевизионни водещи, журналисти и актриси Мария Игнатова. Родена е на 26 септември 1979 г. в София. Завършва средното си образование в САЩ, а след това продължава обучението си по телевизионна журналистика в Лондон, Великобритания, което изгражда професионалната ѝ основа.

Кариерата ѝ в българския ефир започва в телевизия „ММ“ като водеща на музикални предавания. Широката си популярност и обичта на публиката печели като водеща на култовото хумористично шоу „Господари на ефира“ по Нова телевизия, където в продължение на години си партнира с Димитър Рачков и Румен Угрински. През годините тя води и редица други успешни формати като „България търси талант“, „X Factor“ и риалити шоуто „Един за друг“.

Освен в телевизията, Мария Игнатова развива и актьорските си качества. Участва във филми, популярни комедийни поредици и театрални формати. Известна е със своя чар, самоирония, артистичност и безупречно сценично поведение. Наред с медийните си изяви, тя често подкрепя и различни благотворителни и социални каузи.

Днес празнуват още:

Иван Голев, писател

Методи Андреев, бивш председател на комисията по досиетата

Цветко Жежов, Оперативен директор NISSAN

