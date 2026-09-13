За първи път от 22 години! Кабинетът "Радев" с огромна реформа за жилищата
МРРБ прави първата национална жилищна стратегия от 2004 г. насам
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МРРБ прави първата национална жилищна стратегия от 2004 г. насам
Сградният фонд остарява, покривите - текат
Досега са проведени 17 преброявания на населението като последното е през 2011 г. Периодичността е на около 10 години...
Най-много жилищни сгради са пуснати във Варна