Президент и министри аплодират Салпаров. България на крака
Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
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Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
Заедно ще изградим не просто един проект, а символ на надежда, грижа и приемане, каза певецът
Рапърът шокира феновете си
Разчита на Столична община за парцел, върху който да изгради центъра за слънчеви деца
Всеки, който има по-специално дете, е длъжен да се справи с това, отсече певецът
Вече се обсъждат терени за строеж и финансиране
Обърна се към хората, бизнеса и Държавата: Хайде да направим нещо велико!
Концертът ще се казва „Старият Криско и приятели"
Затвори устите на хейтърите
Организаторите са се погрижили за комфорта и безопасността на посетителите с осигурения безплатен автобус до и от парк „Загорка“
Дара и DARA ще се качат на сцената утре вечер, за да придадат очарователен блясък на началото
Струва много пари
Официалното откриване започва в събота
Запомнете датите - 17 и 18 август, Морска гара Бургас
Криско вече се е окопитил и се наслаждава на участията си максимално, твърди той
Сподели тя пред Станислав Иванов
Започна нова работа
Какво оповести рапърът
Какво се е случило на всички гости на купона
Да отмъсти на Криско ли иска?