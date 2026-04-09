Лудогорец се спъна в битката за титлата

Лудогорец допусна сериозна грешна стъпка в битката за титлата, след като завърши 0:0 с Черно море в мач от Първа лига.

Разградчани не успяха да се възползват от домакинството си и оставиха две ценни точки, които могат да се окажат решаващи в края на сезона. Въпреки че тимът съкрати изоставането си от лидера Левски на шест точки, ситуацията остава далеч от оптимална за шампионите.

Причината е, че "сините" са с мач по-малко и в 20:30 днес приемат Арда. При победа столичният гранд ще увеличи аванса си на девет точки, което сериозно ще усложни задачата на Лудогорец в преследването на първото място.

Срещу Черно море домакините не показаха нужната острота в атака и така не успяха да стигнат до така важния успех. Варненци пък се представиха стабилно в защита и заслужено си тръгнаха с точка от Разград.

Равенството определено може да бъде определено като издънка за Лудогорец, особено в момент, в който всеки пропуск може да натежи сериозно в борбата за титлата.

