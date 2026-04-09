Левски направи поредна важна стъпка към мечтаната титла

Левски постигна изключително важна победа с 1:0 над Арда и направи сериозна крачка към шампионската титла. „Сините“ продължават уверено похода си към целта, а след успеха вече имат аванс от цели 9 точки пред основния си конкурент Лудогорец.

Двубоят не предложи много попадения, но бе изпълнен с напрежение и битка по целия терен. Единственият гол в срещата падна в 65-ата минута, когато Евертон Бала се възползва от добра ситуация и прати топката в мрежата на гостите.

Съществен момент в мача настъпи още в 36-ата минута, когато Арда остана с човек по-малко. Лъчезар Котев получи втори жълт картон и бе изгонен, което сериозно затрудни тима от Кърджали.

След почивката Левски натисна още повече и логично стигна до победното попадение. Въпреки че Арда се опита да удържи натиска и да стигне до точка, численото неравенство се оказа решаващо.

С този успех Левски затвърди лидерската си позиция и направи нова важна стъпка към мечтаната титла. Феновете на „сините“ вече все по-смело гледат към шампионските celebrations, а конкуренцията изглежда все по-далеч зад тях, пише gol.bg.

