Обявиха края за легенда на Ливърпул

Ливърпул официално потвърди на своя уебсайт, че Анди Робъртсън ще сложи край на кариерата си при „червените“ в края на настоящия сезон. След девет изключително успешни кампании на „Анфийлд“, капитанът на националния отбор на Шотландия ще напусне клуба като свободен агент след изтичането на настоящия му договор това лято.

Робъртсън ще си тръгне като истинска легенда, изиграла фундаментална роля за възраждането на Ливърпул. До този момент той е записал 373 участия за клуба. Привлечен от Хъл Сити през 2017 година, крайният защитник спечели всичко възможно с екипа на мърсисайдци, включително две титли от Висшата лига, Шампионската лига, Купата на Англия и две Купи на лигата. В богатата му витрина влизат още Световното клубно първенство на ФИФА, Суперкупата на УЕФА и Къмюнити Шийлд.

От клуба уточняват, че до последно Робъртсън остава изцяло фокусиран върху това да помогне на тима да завърши сезон 2025-26 по най-успешния начин. Шотландецът ще бъде запомнен не само със своята неизчерпаема енергия по лявото крило, но и като един от лидерите в съблекалнята през най-славния период на клуба в модерната епоха, пише "Гонг".

