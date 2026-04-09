Мелания Тръмп обяви извънредна новина от Белия дом

Светът е в очакване на „нещо голямо“: Първата дама на САЩ Мелания Тръмп подготвя извънредно изявление от Белия дом, което според нейните съветници ще предизвика мащабен международен отзвук.

Мелания Тръмп опровергава очакванията през втория си мандат като първа дама, преоткривайки себе си чрез модерен, активистки подход към ролята.

„Първата дама в момента е ориентирана към действия“, каза нейният бизнес съветник Марк Бекман пред The Post.

„Тя се стреми да оказва влияние върху живота на хората“, казва Бекман.

През първите 14 месеца след завръщането си в Белия дом, Тръмп осигури връщането на поне 19 украински деца при семействата им, ръководи сесия на Съвета за сигурност на ООН, беше домакин на световна среща на върха за технологиите и децата, помогна за превръщането на законопроекта „Take It Down Act“ (Закон за премахване на съдържание) в закон и осигури финансиране и ресурси за приемни деца в цялата страна.

Това е ярък контраст с прелюдията към втория ѝ мандат във Вашингтон, когато мнозина спекулираха, че тя може дори да не живее в Белия дом. Вместо това тя поема инициативата и разказва собствената си история.

Тръмп ще има какво още да каже в четвъртък следобед в събитие, обявено като голямо съобщение в Белия дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com