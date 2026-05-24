Ново земетресение притесни Турция

Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано в района на град Саимбейли в южния турски окръг Адана, съобщи „Хаберлер“. Не се съобщава за пострадали или щети.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) трусът е станал в 4:26 местно (и българско) време днес на дълбочина 8,6 километра и е предизвикал паника в Адана и съседните ѝ окръзи Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Нигде.

От АФАД съобщиха, че към момента не се съобщава за проблемна ситуация, но продължават да следят ситуацията на терен.

