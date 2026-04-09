В Барса си вярват. Заканиха се за реванша

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана оптимист въпреки поражението с 0:2 от Атлетико Мадрид в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

Германецът подчерта, че отборът му е създал достатъчно положения и има основания да вярва в обрат.

„Загубихме, но създадохме много добри положения. Няма да се предадем. Имахме достатъчно възможности да отбележим“, заяви Флик.

Той акцентира и върху представянето на тима в трудни условия.

„Вярваме в себе си. Играхме много добре дори с човек по-малко. Не беше лесно да се защитаваме, но въпреки това успяхме да създадем своите моменти“, добави наставникът.

Барселона ще търси обрат в реванша, като ще се опита да се възползва от създадените положения и да навакса изоставането си.

