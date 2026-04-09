Обрат! Веласкес аут за вечното дерби

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да ръководи "сините" от пейката в дербито с ЦСКА от последния кръг на редовния сезон.

Очаква се официалното потвърждение от дисциплинарната комисия към БФС.

Испанският специалист получи жълт картон по време на победата над Арда с 1:0 тази вечер и се очаква да бъде наказан за мача с "червените" на 13 април, тъй като това би било неговото трето официално предупреждение, пише "Топ спорт".

Другите два жълти картона, които Веласкес получи бяха в двубоите срещу Ботев Враца и Септември в 5-и и 17-и кръг на първенството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com