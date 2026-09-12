Арсенал откри сезона с шампионски гръм на „Емирейтс“
Хаверц, Сака и Йодегор превърнаха завръщането на Ковънтри във Висшата лига в тежка вечер
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Хаверц, Сака и Йодегор превърнаха завръщането на Ковънтри във Висшата лига в тежка вечер
Полицията в Ковънтри се научи да играе Право хоро
"Гаджев е в културен шок", разкри мениджърът на "Ковънтри" Тони Моубрей за сблъсъка на халфа с футбола в Англия. "Той е изненадан от това колко много...
Владимир Гаджев ще продължи кариерата си в третодивизионния английския отбор Ковънтри. По непотвърдена информация договорът на 28-годишния футболист...