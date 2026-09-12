Синът на голяма музикална звезда прави шеметна кариера във футбола
Матю Колинс впечатли на пробите и заслужи своя шанс в Мюнхен 1860
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Матю Колинс впечатли на пробите и заслужи своя шанс в Мюнхен 1860
Церемонията е на 14 ноември в Лос Анжелис
В изявление пред People той настоя, че слуховете за терминална болест на певеца са "напълно неверни“
Какво става с легендарния музикант
Нова снимка шокира мрежата
13 години след последното си шоу, легендарната група се готви за ново турне
Фил Колинс смята пак да се ожени за бившата си трета съпруга Ориан. 64-годишният барабанист и вокал на "Дженезис" се ожени за дизайнерката на бижута...
Фил Колинс най-сетне изплува от дъното. Легендарният вокал и барабанист наскоро бе признал, че е изпаднал в тотална депресия и се е отдал на алкохола....
Просторният нов палат на Фил Колинс
Фил Колинс призна за изключителна тежка депресия и проблеми с алкохола, които го измъчвали в последните години. Той разказа, че започвал да пие още о...