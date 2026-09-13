ПСЖ върза Луис Енрике до 2030 година
Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
Следете всички новини, анализи и коментари за Продължаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
Вратарят преговаря за нов договор и поставя условия за ролята си
Обсъждат се финални подробности, а новият контракт може да бъде за още две години
35-годишният Меси е седемкратен носител на Златната топка
След това помощта ще бъде продължена с корекции
В сряда ще се приемат за януари за пенсионерите 106 милиона лева - по 50 лева
Допълнително ще се види дали може да бъде продължена до 1 май 2021 година
Служебно продължаване на протоколите за 1 месец
Протестите служителите в сектор „Сигурност" продължават. Това ще стане, докато техните искания не бъдат удовлетворени. Снощи, в третия пореден ден, ц...
Севернякът идва в неделя, температурите падат с 10 градуса Сиромашкото лято ще продължи до събота, а в неделя след обяд ще задуха силен северен вятър...
Балотажи за районни кметове ще се проведат в „Приморски", „Аспарухово" и „Владиславово " тази неделя на 1 ноември . Това показват окончателните резул...
Турският парламент удължи с 1 г. мандата на правителството да използва военна сила в Сирия и Ирак, съобщи Ройтерс. Законодатели дадоха разрешение за и...