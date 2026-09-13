Приключи ли царството на Лудогорец?
Клубът навлиза в непозната до момента територия
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Клубът навлиза в непозната до момента територия
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Причината - изтичане на абсолютна давност
Среща в Благоевград бе финалът на кампанията на Областен информационен център за представяне на отворените за кандидатстване схеми „Ново работно място...