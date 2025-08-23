Легендарна родна фирма приключи. Наследникът

Емблематична родна фирма претърпява голяма промяна.

След близо 30 години присъствие на пазара българската верига за дрехи втора употреба и outlet мода „Мания“ променя името си на „Магия“.

Компанията обяви на официалния си сайт, че промяната е част от нов етап в развитието ѝ. Оттам подчертават, че това не е просто смяна на бранда, а стремеж да се подчертае нова философия – повече стил и вдъхновение в предлаганите продукти, пише businessnovinite.bg.

Брандът вече носи името „Магия“, но запазва същата страст към стила и достъпната мода, които от години привличат хиляди клиенти. Новото име идва с нова философия – да вдъхновява клиентите си, да носи свежест и индивидуалност, и да превръща пазаруването в емоция. От веригата подчертават, че промяната е естествено продължение на тяхното развитие и желание да надграждат изграденото доверие.

Компанията залага на близостта и искреното отношение към клиентите.

„Отнасяме се към тях така, както и към всеки член на екипа – с честност, коректност и уважение“, пишат от компанията.

Смяната на името може да се разглежда и като част от по-широката тенденция у нас за модернизиране на имиджа на веригите за second-hand и outlet стоки. През последните години този сегмент се позиционира не само като бюджетна алтернатива, но и като ниша за устойчиво и екологично пазаруване.

