Акция на границата с Турция спря контрабанда за 50 000 евро

Голямо количество контрабандни цигари беше разкрито при проверка на товарен автомобил на Митнически пункт Лесово. Митническите служители откриха общо 325 000 къса или 16 250 кутии цигари, укрити в товарно помещение, официално декларирано като превоз на мебели.

Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация е пристигнала на пункта на 26 януари 2026 г. на входящо трасе в страната. Водачът, турски гражданин, е представил документи за транзитен превоз на пакетирани мебели от Турция за Нидерландия и е заявил, че няма нищо друго за деклариране.

След извършен оперативен анализ митническите служители са предприели щателна проверка на превозното средство и товара. В хода на контролните действия инспекторите са открили кашони с цигари от различни търговски марки, умело укрити между декларираните мебели.

Иззетите 325 000 къса цигари са на обща стойност около 50 000 евро. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Териториална дирекция Митница Бургас, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура Ямбол.

Случаят е пореден пример за опит за прикриване на контрабанда зад легален товар и за засилената бдителност на митническите служители по българските гранични пунктове.

